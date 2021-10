Champions League, Milano sorride a metà: festeggia solo l’Inter (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A Milano festeggia solo la parte nerazzurra, l’altra, a tinte rossonere, si aggrappa alla matematica. Il martedì di Champions ha detto che l’Inter ha ripreso con vigore la corsa agli ottavi della competizione, il Milan aspetta solo che si compia il suo destino. La squadra di Pioli con la sconfitta a Oporto rimane a zero punti e si prepara a salutare la Champions. Certo, ci sono alcuni precedenti incoraggianti, uno arriva proprio dall’Italia: due anni fa l’Atalanta, partita con tre sconfitte su tre nel girone di Champions, è riuscita poi a passare il turno. Si tratta però di un caso limite. La realtà è che il Milan è capitato in un girone infernale, dal quale nemmeno il Diavolo ne è uscito integro. Tutt’altro discorso per l’Inter, che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ala parte nerazzurra, l’altra, a tinte rossonere, si aggrappa alla matematica. Il martedì diha detto cheha ripreso con vigore la corsa agli ottavi della competizione, il Milan aspettache si compia il suo destino. La squadra di Pioli con la sconfitta a Oporto rimane a zero punti e si prepara a salutare la. Certo, ci sono alcuni precedenti incoraggianti, uno arriva proprio dall’Italia: due anni fa l’Atalanta, partita con tre sconfitte su tre nel girone di, è riuscita poi a passare il turno. Si tratta però di un caso limite. La realtà è che il Milan è capitato in un girone infernale, dal quale nemmeno il Diavolo ne è uscito integro. Tutt’altro discorso per, che ...

