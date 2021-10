Bodo/Glimt-Roma, Mourinho: “Condizioni difficili, turnover per non rischiare” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “La trasferta è lunga, il campo è sintetico e la differenza è enorme. Inoltre, il clima è difficile. Qualche giocatore non è al massimo, dovremo fare turnover ma non farò undici cambi. Non possiamo rischiare Zaniolo e Karsdorp in un campo simile“. Lo ha detto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho alla vigilia della sfida esterna contro il Bodo/Glimt in Conference League. “È la squadra più difficile del girone, non voglio parlare di singoli ma posso dire che ha principi di gioco ben definiti. Sarà una partita difficile per noi“, ha aggiunto il tecnico portoghese in conferenza stampa. ZANIOLO – “Zaniolo può recuperare per la partita contro il Napoli, penso che non ci saranno problemi. È un ragazzo con una storia clinica da rispettare. Bisogna rispettare i suoi momenti di incertezza e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “La trasferta è lunga, il campo è sintetico e la differenza è enorme. Inoltre, il clima è difficile. Qualche giocatore non è al massimo, dovremo farema non farò undici cambi. Non possiamoZaniolo e Karsdorp in un campo simile“. Lo ha detto l’allenatore della, Josèalla vigilia della sfida esterna contro ilin Conference League. “È la squadra più difficile del girone, non voglio parlare di singoli ma posso dire che ha principi di gioco ben definiti. Sarà una partita difficile per noi“, ha aggiunto il tecnico portoghese in conferenza stampa. ZANIOLO – “Zaniolo può recuperare per la partita contro il Napoli, penso che non ci saranno problemi. È un ragazzo con una storia clinica da rispettare. Bisogna rispettare i suoi momenti di incertezza e ...

Advertising

OfficialASRoma : ???? Dalla difesa alle palle alte: scopriamo qualcosa in più sul Bodo/Glimt ?? #ASRoma #UECL - OfficialASRoma : ?? Benvenuto nella nostra squadra U17 a Magnus Brondbo, portiere norvegese proveniente dal Bodo/Glimt #ASRoma - PagineRomaniste : #BodoRoma, le probabili formazioni e dove vederla: riposa #Karsdorp, #Kumbulla al centro. -#Darboe dall’inizio,… - sportface2016 : #ConferenceLeague #BodoGlimt-#Roma, José #Mourinho alla vigilia: 'Condizioni difficili, turnover per non rischiar… - VoceGiallorossa : ??? #BodoRoma - Le probabili formazioni -