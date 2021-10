ATP 250 Anversa, Sinner vince il derby contro Musetti ed accede ai quarti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti vede prevalere l’altoatesino in due set. Ora c’è Rinderknech C’era grande attesa ad Anversa per il derby tra le due stelline italiane Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per il 2° turno del torneo ATP 250. Ad avere la meglio è il numero 13 del ranking che vince la sfida in due set. Jannik sul pezzo Partita molto equilibrata per circa un’ora, più o meno la durata del primo set: Sinner è bravo a negare un break point a Musetti, trascinandolo quasi al tiebreak, ma rompendo gli argini nel dodicesimo gioco, quando strappa il servizio al toscano e chiude sul 7-5. Lampi di classe da parte dei due giovani tennisti azzurri che regalano spettacolo al pubblico ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Iltutto italiano tra Jannike Lorenzovede prevalere l’altoatesino in due set. Ora c’è Rinderknech C’era grande attesa adper iltra le due stelline italiane Jannike Lorenzoper il 2° turno del torneo ATP 250. Ad avere la meglio è il numero 13 del ranking chela sfida in due set. Jannik sul pezzo Partita molto equilibrata per circa un’ora, più o meno la durata del primo set:è bravo a negare un break point a, trascinandolo quasi al tiebreak, ma rompendo gli argini nel dodicesimo gioco, quando strappa il servizio al toscano e chiude sul 7-5. Lampi di classe da parte dei due giovani tennisti azzurri che regalano spettacolo al pubblico ...

Advertising

Nicco_D612 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 ANVERSA, A SINNER IL DERBY ITALIANO Battuto Musetti in 2 set (7-5, 6-2) #SkyTennis #Tennis #SkySport… - giadarasm : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 ANVERSA, A SINNER IL DERBY ITALIANO Battuto Musetti in 2 set (7-5, 6-2) #SkyTennis #Tennis #SkySport… - solounastella : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 ANVERSA, A SINNER IL DERBY ITALIANO Battuto Musetti in 2 set (7-5, 6-2) #SkyTennis #Tennis #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 ANVERSA, A SINNER IL DERBY ITALIANO Battuto Musetti in 2 set (7-5, 6-2) #SkyTennis #Tennis… - ATPtennis2002 : RT @federtennis: ?? Un match da non perdere: la prima sfida a livello #ATP tra #Musetti e @janniksin! In diretta non prima delle 18:30 su… -