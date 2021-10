Assistenza stradale | perché è importante capire come funziona

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Avere un’auto a disposizione significa avere più libertà nella propria vita. Con la macchina si possono fare viaggi, realizzare sorprese, raggiungere luoghi dove diversamente non sarebbe possibile arrivare. Non è un caso, quindi, se è il mezzo per spostarsi preferito dagli italiani. Si tratta, tuttavia, di un investimento, non solo per le spese che comporta in fase di acquisto. A queste è necessario aggiungere quelle di gestione della vettura, dalla manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, del bollo e, soprattutto, dell’assicurazione. Ed è proprio la polizza auto a pesare non poco sulle tasche degli italiani, a causa dell’importo fisso che bisogna versare ogni anno. Una spesa non solo obbligatoria per legge ma anche necessaria. Un buona RCA può, tuttavia, non essere sufficiente. Per questo sono state pensate delle garanzie accessorie ulteriori, per ...