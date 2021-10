Addio al Green pass? Brusaferro frena: «Dimentichiamoci l’immunità di gregge. Terza dose per tutti? Possibile» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Inutile cercare una soglia di vaccinati per dire Addio a Green pass e regole anti Covid ancora in piedi. L’operazione è sostanzialmente una perdita di tempo secondo il presidente dell’Iss e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, che alla Stampa taglia corto sul raggiungimento dell’immunità di gregge: «Intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non è un obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2». Non per questo ovviamente si deve smettere di proseguire con le vaccinazioni e con l’uso di ogni tipo di cautela per proteggersi dal virus, perché gli obiettivi realmente raggiungibili secondo Brusaferro sono di fatto due: «Ridurre il più Possibile la circolazione del virus e i contagi e contenere al minimo i ricoveri e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Inutile cercare una soglia di vaccinati per diree regole anti Covid ancora in piedi. L’operazione è sostanzialmente una perdita di tempo secondo il presidente dell’Iss e portavoce del Cts, Silvio, che alla Stampa taglia corto sul raggiungimento deldi: «Intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non è un obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2». Non per questo ovviamente si deve smettere di proseguire con le vaccinazioni e con l’uso di ogni tipo di cautela per proteggersi dal virus, perché gli obiettivi realmente raggiungibili secondosono di fatto due: «Ridurre il piùla circolazione del virus e i contagi e contenere al minimo i ricoveri e ...

Manovra 2022: dal cuneo a quota 102 - 104, ecco le novità Rinnovati i bonus al 50% su mobili ed elettrodomestici green, così come gli sconti su decoder e tv. Addio, invece, al bonus facciate che dovrebbe perciò terminare il 31 dicembre di quest'anno.

