Un sub trova una spada di 900 anni fa. Fu utilizzata durante le crociate (Di martedì 19 ottobre 2021) Una spada risalente a 900 anni fa, probabilmente utilizzata durante le crociate, è stata casualmente recuperata da un tuffatore, Shlomi Katzin, al largo della città di Haifa, in Israele. L’arma, lunga un metro, è interamente ricoperta di organismi marini, avvolta in sedimenti e incrostata di conchiglie che la rendono particolarmente pesante. Secondo quanto riferito dal Dipartimento israeliano per le antichità giaceva sul fondo marino, coperta da uno strato di sabbia appena rimosso dalla corrente. Fra i rottami di ancore di vario genere, il sub ha notato la spada: era completa di una lama di circa un metro e di una elsa di 30 centimetri. Temendo che potesse essere nuovamente ricoperta dalla sabbia, il sub l’ha prelevata e l’ha consegnata al Dipartimento per le antichità. “La ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Unarisalente a 900fa, probabilmentele, è stata casualmente recuperata da un tuffatore, Shlomi Katzin, al largo della città di Haifa, in Israele. L’arma, lunga un metro, è interamente ricoperta di organismi marini, avvolta in sedimenti e incrostata di conchiglie che la rendono particolarmente pesante. Secondo quanto riferito dal Dipartimento israeliano per le antichità giaceva sul fondo marino, coperta da uno strato di sabbia appena rimosso dalla corrente. Fra i rottami di ancore di vario genere, il sub ha notato la: era completa di una lama di circa un metro e di una elsa di 30 centimetri. Temendo che potesse essere nuovamente ricoperta dalla sabbia, il sub l’ha prelevata e l’ha consegnata al Dipartimento per le antichità. “La ...

