Tennis | Australian Open In campo solo se vaccinati | Djokovic in dubbio

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Solo i vaccinati agli Australian Open, Djokovic a rischio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Solo i vaccinati agli Australian Open, Djokovic a rischio - barinewstv : Tennis, agli Australian Open solo se si è vaccinati. Nessuna deroga nemmeno per Djokovic - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: Solo i vaccinati agli Australian Open, Djokovic a rischio - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Djokovic, Australian Open a rischio: «Solo per vaccinati? Allora non so se andrò» -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Australian

... l'obbligo del vaccino che è stato introdotto vale anche per gli atleti professionisti e dunque chi non è vaccinato contro il Covid - 19 non potrà prendere parte ai prossimiOpen, in ...Il mio manager, che è in contatto con laFederation, mi dice che stanno cercando di migliorare le condizioni per tutti, sia per chi è stato vaccinato sia per chi no' . ...Melbourne, 19 ottobre 2021 - Per poter partecipare agli Australian Open di gennaio bisogna essere vaccinati ... regole per la vaccinazione contro il Covid-19 per i giocatori di tennis. Andrews è stato ...Tennis, per partecipare agli Australian Open 2022 occorrerà essere vaccinati: a rischio la presenza di Novak Djokovic?