Tappa a Salerno per “Non vedo, non sento e non parlo” (Di martedì 19 ottobre 2021) “Non vedo, non sento e non parlo”, fa Tappa a Salerno. La presentazione dell’iniziativa si terra giovedì mattina presso la sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino alle ore 10:00. Il progetto è selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino e dalla cooperativa sociale Il Sollievo di Angri, partner locali del progetto che coinvolge tutte le province campane, attraverso un vasto partenariato composto anche dalle cooperative sociali La Piccola Perla di Apice, La Libellula ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 19 ottobre 2021) “Non, none non”, fa. La presentazione dell’iniziativa si terra giovedì mattina presso la sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino alle ore 10:00. Il progetto è selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e promosso dalla cooperativa sociale La Goccia di Avellino in qualità di soggetto capofila, nel bando Ricucire i Sogni – Iniziativa a favore dei minori vittime di maltrattamento. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Tarita di Sant’Egidio del M. Albino e dalla cooperativa sociale Il Sollievo di Angri, partner locali del progetto che coinvolge tutte le province campane, attraverso un vasto partenariato composto anche dalle cooperative sociali La Piccola Perla di Apice, La Libellula ...

agro24tw : “Non vedo, non sento, non parlo” fa tappa a Salerno - salernonotizie : DIGITALmeet, il più diffuso festival digitale italiano, fa tappa anche a Salerno - irpiniatimes1 : “NON VEDO, NON SENTO, NON PARLO” FA TAPPA A SALERNO. GIOVEDì 21 OTTOBRE LA CONFERENZA STAMPA - anteprima24 : ** Il Road Show dei #Giovani fa tappa alla Città Museo del Vallo di Diano ** - salernonotizie : Tappa a Salerno per la Sea Cloud Spirit: una delle più grandi navi da crociera a vela -