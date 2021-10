SIT | aggiornamento sul programma di buy-back

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – SIT ha reso noto che, nell’ambito deldi acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 29 aprile 2021 ed avviato in pari data, tra l’11 e il 15 ottobre 2021, ha acquistato 20.500 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 11,0253 per euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 226.019,30 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 15 ottobre, un totale di 600.571 azioni proprie, pari al 2,4016% del capitale sociale. Intanto, sul listino milanese, SIT estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 11,7 euro.

Teleborsa

