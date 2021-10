Senato, voteranno anche i 18enni: Mattarella promulga la legge (Di martedì 19 ottobre 2021) Via libera dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla legge di modifica all’articolo 58 della Costituzione. Si tratta dell’articolo in materia di elezione dei membri del Senato. Grazie alla promulgazione del testo di modifica da parte del Capo dello Stato, ora i 18enni potranno votare anche per i Senatori e non più soltanto per i deputati. Fino a oggi per poter eleggere gli esponenti del Senato si doveva avere 25 anni di età. Senato, 5 milioni di elettori in più Il cambiamento coinvolge poco meno di 5 milioni di ragazzi maggiorenni, l’8% degli elettori che finora hanno potuto votare soltanto per la Camera. Il Parlamento ha cambiato la parola “venticinquesimo” con “diciottesimo” nell’articolo 58 della ... Leggi su velvetmag (Di martedì 19 ottobre 2021) Via libera dal Presidente della Repubblica, Sergio, alladi modifica all’articolo 58 della Costituzione. Si tratta dell’articolo in materia di elezione dei membri del. Grazie allazione del testo di modifica da parte del Capo dello Stato, ora ipotranno votareper iri e non più soltanto per i deputati. Fino a oggi per poter ere gli esponenti delsi doveva avere 25 anni di età., 5 milioni di elettori in più Il cambiamento coinvolge poco meno di 5 milioni di ragazzi maggiorenni, l’8% degli elettori che finora hanno potuto votare soltanto per la Camera. Il Parlamento ha cambiato la parola “venticinquesimo” con “diciottesimo” nell’articolo 58 della ...

Advertising

mummy53690440 : Senato, da oggi voteranno anche i 18enni: Mattarella firma la legge - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: Elezione del Senato Voteranno anche i 18enni - laprovinciadico : Elezione del Senato Voteranno anche i 18enni - Shadowmere16 : @Lorenzo24790071 @Ilconservator Guardi che al Senato voteranno la conversione in legge. Il decreto è stato approvato eccome. - SimoneDeiPieri : -Scaduto il termine per proporre il referendum confermativo, dalle prossime elezioni i diciottenni voteranno per Ca… -