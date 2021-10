Sci alpino, Laura Pirovano: “Ho sentito un ‘toc’ e ho capito che il ginocchio era andato. Tornerò presto!” (Di martedì 19 ottobre 2021) Laura Pirovano prova a guardare con ottimismo al suo futuro ma, dopo l’infortunio patito nella giornata di venerdì scorso, non è affatto semplice. La sciatrice trentina, infatti, deve fare i conti con il “crack” al ginocchio che ha chiuso la sua stagione agonistica, ancor prima che fosse iniziata. In queste ore, tra le altre cose, sta avvenendo l’operazione presso la clinica La Madonnina di Milano per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro saltato, ma la atleta classe 1997 ha voluto comunque parlare di quanto accaduto. Il suo infortunio è avvenuto nel corso di una sessione di un allenamento sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden, dove sabato prossimo, ironia della sorte, avrebbe dovuto disputare la prima gara della sua stagione. Invece, per Laura Pirovano, è ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021)prova a guardare con ottimismo al suo futuro ma, dopo l’infortunio patito nella giornata di venerdì scorso, non è affatto semplice. La sciatrice trentina, infatti, deve fare i conti con il “crack” alche ha chiuso la sua stagione agonistica, ancor prima che fosse iniziata. In queste ore, tra le altre cose, sta avvenendo l’operazione presso la clinica La Madonnina di Milano per la ricostruzione del legamento crociato delsinistro saltato, ma la atleta classe 1997 ha voluto comunque parlare di quanto accaduto. Il suo infortunio è avvenuto nel corso di una sessione di un allenamento sul ghiacciaio del Rettenbach di Soelden, dove sabato prossimo, ironia della sorte, avrebbe dovuto disputare la prima gara della sua stagione. Invece, per, è ...

Advertising

OA_Sport : #Sci alpino, Laura #Pirovano: “Ho sentito un ‘toc’ e ho capito che il ginocchio era andato. Tornerò presto!” - zazoomblog : Sci alpino Brignone: “Metro piene e seggiovie chiuse che cosa stupida. Perché ci fate ancora i tamponi?” - #alpino… - sportface2016 : Federica #Brignone non le manda a dire: 'Non capisco questo accanimento nel farci ancora i tamponi, non stiamo male' - SchneiderGigio : RT @Fisiofficial: Comincia il primo weekend della stagione???? Link --> - OA_Sport : #Sci alpino, Mikaela #Shiffrin: “A Pechino 2022 voglio gareggiare in tutte e 5 le discipline” #Beijing2022 -