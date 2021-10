Salvini: “Gli sbarchi proseguono senza sosta e i problemi reali degli italiani restano altri” (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA – “Mentre la sinistra ora smetterà di cercare fascisti fino alla prossima campagna elettorale (diamo loro una notizia: non ci sono più!), intanto gli sbarchi proseguono senza sosta e i problemi reali degli italiani restano altri”. E’ quanto afferma sui social il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo che il prossimo sabato 23 ottobre “sarò a processo a Palermo per aver fatto ciò che gli italiani mi chiedevano: difendere i confini. E ci andrò a testa alta”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA – “Mentre la sinistra ora smetterà di cercare fascisti fino alla prossima campagna elettorale (diamo loro una notizia: non ci sono più!), intanto glie i”. E’ quanto afferma sui social il leader della Lega, Matteo, aggiungendo che il prossimo sabato 23 ottobre “sarò a processo a Palermo per aver fatto ciò che glimi chiedevano: difendere i confini. E ci andrò a testa alta”. L'articolo L'Opinionista.

