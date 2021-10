Musetti-Mager oggi, Atp Anversa 2021: orario, canale tv, programma, streaming (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo una prima giornata senza Italia in campo, entra nel vivo quest’oggi per i colori azzurri il tabellone di singolare maschile all’ATP 250 di Anversa con l’atteso derby di primo turno tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager. In palio un posto agli ottavi di finale contro un altro tennista nostrano: Jannik Sinner. Tutti e tre i giocatori italiani iscritti al main draw belga sono stati infatti inseriti nel primo spot del tabellone (Jannik è testa di serie n.1, quindi ha un bye al primo round), di conseguenza abbiamo già la certezza di avere un nostro rappresentante ai quarti di finale. Musetti e Mager si sono già affrontati due volte in passato a livello internazionale ed in entrambi i casi è stato il giovane toscano ad imporsi. Il primo incrocio (l’unico disputato sul veloce indoor) ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo una prima giornata senza Italia in campo, entra nel vivo quest’per i colori azzurri il tabellone di singolare maschile all’ATP 250 dicon l’atteso derby di primo turno tra Lorenzoe Gianluca. In palio un posto agli ottavi di finale contro un altro tennista nostrano: Jannik Sinner. Tutti e tre i giocatori italiani iscritti al main draw belga sono stati infatti inseriti nel primo spot del tabellone (Jannik è testa di serie n.1, quindi ha un bye al primo round), di conseguenza abbiamo già la certezza di avere un nostro rappresentante ai quarti di finale.si sono già affrontati due volte in passato a livello internazionale ed in entrambi i casi è stato il giovane toscano ad imporsi. Il primo incrocio (l’unico disputato sul veloce indoor) ...

