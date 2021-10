Miriana Trevisan, la tragica perdita: il dramma devastante (Di martedì 19 ottobre 2021) Miriana Trevisan è una mamma sempre presente, ma purtroppo nel suo passato c’è un evento molto triste che l’ha cambiata. Miriana Trevisan è una showgirl di Napoli classe 1972. Ha esordito nel famoso programma Non è la Rai dal 1991 al 1993 per poi arrivare a programmi molto seguiti come Striscia la notizia, La Corrida, L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 19 ottobre 2021)è una mamma sempre presente, ma purtroppo nel suo passato c’è un evento molto triste che l’ha cambiata.è una showgirl di Napoli classe 1972. Ha esordito nel famoso programma Non è la Rai dal 1991 al 1993 per poi arrivare a programmi molto seguiti come Striscia la notizia, La Corrida, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

PasqualeMarro : #MirianaTrevisan, fuoco e fiamme: “quello che non…” - Frances18647641 : - infoitcultura : GF Vip, Signorini gela Miriana Trevisan: “Hai una persona fuori” - Alessia25515063 : Vi piace Miriana Trevisan? #gfvip - infoitcultura : GF Vip, amore in stand by fra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei in confusione: «Voglio divertirmi, altro no» -