Meglio lasciare i soldi fermi sul conto piuttosto che farsi imbrogliare (Di martedì 19 ottobre 2021) Banche, sedicenti consulenti finanziari e giornalisti economici al seguito non danno tregua: non bisogna lasciare risparmi fermi sul conto. Così il presidente di Assogestioni recentemente ha tuonato: “I soldi fermi sul conto in banca fanno male al Paese e agli italiani”. Tutto falso. La verità è che i circa 1.100 miliardi parcheggiati in banca dai risparmiatori fanno gola a chi vuole arricchirsi a loro spese. Riuscissero a dirottarne anche solo un terzo nel risparmio gestito, potrebbero sottrargli (legalmente) qualcosa come dieci miliardi di euro l’anno, da spartirsi poi fra banche, venditori porta a porta e gestori. Chi come me non si affretta a reinvestire titoli scaduti o altra liquidità viene bollato da ignorante privo di educazione finanziaria o, Meglio, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Banche, sedicenti consulenti finanziari e giornalisti economici al seguito non danno tregua: non bisognarisparmisul. Così il presidente di Assogestioni recentemente ha tuonato: “Isulin banca fanno male al Paese e agli italiani”. Tutto falso. La verità è che i circa 1.100 miliardi parcheggiati in banca dai risparmiatori fanno gola a chi vuole arricchirsi a loro spese. Riuscissero a dirottarne anche solo un terzo nel risparmio gestito, potrebbero sottrargli (legalmente) qualcosa come dieci miliardi di euro l’anno, da spartirsi poi fra banche, venditori porta a porta e gestori. Chi come me non si affretta a reinvestire titoli scaduti o altra liquidità viene bollato da ignorante privo di educazione finanziaria o,, di ...

Advertising

Roberto08399884 : @dottorpax Credo peperonata, anche fatta bene alla sera è meglio lasciare stare - alfadixit : @PossibileIt Meglio non lasciare in mano ai francesi questa attività. Così come le forniture di armi. - ksnt63 : @Incantatore_ A volte per 'depotenziare' è meglio 'lasciare la corda per impuccarsi' Lasci greenpass per TUTTI i lu… - andrea_doria : L'unica persona davvero intelligente, che ha capito anzitempo il tracollo del CDX è stata @ladyonorato, tirandosi f… - benedettamarin1 : @ChiodiDonatella Prendere in mano la situazione di Roma è un suicidio politico. Meglio lasciare che lavori la sinis… -