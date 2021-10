Lazio, il dato sui biglietti venduti per il Marsiglia (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA - Un Olimpico per pochi intimi quello che si colorerà di biancoceleste per l'importante match di Europa League tra Lazio e Marsiglia. Al momento sono stati venduti 3200 biglietti, un dato molto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA - Un Olimpico per pochi intimi quello che si colorerà di biancoceleste per l'importante match di Europa League tra. Al momento sono stati3200, unmolto ...

Advertising

giuliano193 : RT @spicciar: Anche oggi il direttore con la sciarpetta giallorossa ha dato mandato a @BettaEsposito di continuare il killeraggio mediatico… - DucaAndrea85 : Gente che si incazza per l'assenza di Perisic. -Ha 32 anni -Con la Lazio ha dato l'anima -Domenica se non si vince… - sportli26181512 : Lazio, il dato sui biglietti venduti per il Marsiglia: L’orario non favorisce molte presenze per il match di Coppa.… - LALAZIOMIA : Lazio, il dato sui biglietti venduti per il Marsiglia - MaxJ93106507 : @capuanogio Il rigore dato alla Roma nel derby con la Lazio è letteralmente scandaloso -