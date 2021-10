La porta da calcio gli cade addosso: morta bimba di 5 anni di Acilia (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragedia in Provincia de L’Aquila dove una bimba di appena 5 anni, originaria di Acilia, è morta dopo essere rimasta schiacciata da una porta da calcio. E’ successo a Rocca di Botte, nelle vicinanze di un campo sportivo in località Camerata. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri. Da quanto si apprende la piccola era andata a trovare dei parenti insieme alla famiglia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) Tragedia in Provincia de L’Aquila dove unadi appena 5, originaria di, èdopo essere rimasta schiacciata da unada. E’ successo a Rocca di Botte, nelle vicinanze di un campo sportivo in località Camerata. Inutili, purtroppo, i soccorsi. Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri. Da quanto si apprende la piccola era andata a trovare dei parenti insieme alla famiglia. su Il Corriere della Città.

Advertising

fanpage : Un gravissimo errore dell'arbitro salva (almeno per il momento) la Juventus. Orsato ha fermato Abraham mentre stava… - CorriereCitta : La porta da calcio gli cade addosso, morta bimba di 5 anni: era originaria di Acilia - ABR24News : #Tragedia a Rocca di Botte, travolta dalla porta di calcio: muore #bimba di 5 anni - tamicheA1 : RT @repubblica: Bambina di 5 anni muore travolta da porta da calcio in Abruzzo - repubblica : Bambina di 5 anni muore travolta da porta da calcio in Abruzzo -