La Lettonia torna in lockdown: boom di contagi e morti (Di martedì 19 ottobre 2021) di Covid. Bassa la percentuale di vaccinati. L'emergenza Covid-19 non è finita e trascurarla può costare molto caro. Come alla Lettonia che nelle ultime settimane ha avuto un vero e proprio boom di contagi e purtroppo anche di morti. Il Paese ha una scarsa percentuale L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

