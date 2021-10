Fuori strada mentre va al lavoro: grave una 33enne di Caravaggio (Di martedì 19 ottobre 2021) Ancora un’auto Fuori strada sulla provinciale 34 che va da Vailate ad Agnadello. Un donna di 33 anni di Caravaggio è stata trasferita all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 19 ottobre 2021) Ancora un’autosulla provinciale 34 che va da Vailate ad Agnadello. Un donna di 33 anni diè stata trasferita all’ospedale di Bergamo in condizioni critiche.

Advertising

AmorosoOF : Sorriso grande AleAleAle Canzone inutile Piuma Il bisogno che ho di te Un senso ed un compenso Che sapore ha Ti… - arringagnolo : @DejaUolly @clorazene @gualtierieurope Se vuoi i cassonetti su strada e una raccolta meccanizzata (assurda) devi do… - Cippali66502651 : @Storace Berlusconi va messo a riposo ormai ha preso una strada senza ritorno. Per meloni e salvini devono andare a… - Sakurauchi_Hime : RT @74dunik: @InMonsterland Come quando a dicembre lasciano gli anziani in fila dal dottore per le ricette, ma fuori, per strada, senza sed… - blogsicilia : #notizie #sicilia Auto sbanda e finisce fuori strada sotto il ponte di via Belgio, due feriti -… -