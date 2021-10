Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Dazn: «Performance stabili, chiarito tema audience»: “Siamo soddisfatti del clima di collaborazione… - CalcioFinanza : Dazn dopo l’assemblea di Lega: «Nostre performance stabili, abbiamo chiarito il tema audience. Soddisfatti della co… -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn Performance

Calcio e Finanza

Di particolare importanza l' audizione di esponenti die Publitalia per discutere dell'audience e dei sistemi di raccolta dei dati d'ascolto, al centro di polemiche, oltre che sulle...I problemi disi stanno risolvendo, mentre l'AD non ha voluto rilasciare alcun commento sui ... il CEO ha evidenziato che TIM Brazil sta avendo ottimeoperative. L'acquisizione degli ...Anche alla luce della stabilità della performance riscontrata negli ultimi weekend ... Lo ha spiegato una fonte di Dazn in una dichiarazione all’Ansa dopo l’audizione dell’emittente che detiene in ...Roma, 19 ott. -E' in corso l'Assemblea della Lega Serie A con tutti i venti club convocati in videoconferenza. Tra i temi in discussione un'audizione di Dazn i ...