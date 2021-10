Cleo, bimba di 4 anni scompare dalla sua tenda mentre era in campeggio con i genitori. Ricerche in corso (Di martedì 19 ottobre 2021) Cleo Smith è scomparsa dalla tenda dove dormiva. Si trovava con i genitori in campeggio per il week end in una zona turistica lungo la costa australiana, quando di lei si sono perse le tracce. Sono stati gli stessi genitori a dare l’allarme dopo che al mattino non hanno trovato traccia né della bimba né del suo sacco a pelo. Il caso sta scuotendo il Paese e sono state attivate operazioni di ricerca su un’area molto vasta; il sospetto delle forze dell’ordine è che la piccola sia stata portata via dalla zona. bimba di 4 anni scompare mentre è in campeggio con i genitori Sono ore di apprensione per Cleo Smith, la ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 ottobre 2021)Smith è scomparsadove dormiva. Si trovava con iinper il week end in una zona turistica lungo la costa australiana, quando di lei si sono perse le tracce. Sono stati gli stessia dare l’allarme dopo che al mattino non hanno trovato traccia né dellané del suo sacco a pelo. Il caso sta scuotendo il Paese e sono state attivate operazioni di ricerca su un’area molto vasta; il sospetto delle forze dell’ordine è che la piccola sia stata portata viazona.di 4è incon iSono ore di apprensione perSmith, la ...

