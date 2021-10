Ciclismo: Mondiali pista. Al via rassegna Roubaix, subito i 'Fab Four' (Di martedì 19 ottobre 2021) Confermata la squadra dei Giochi di Tokyo, Viviani torna in gara ROMA - "La condizione del gruppo è ancora molto buona. Sebbene siamo a fine stagione, i ragazzi hanno tenuto la concentrazione giusta ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Confermata la squadra dei Giochi di Tokyo, Viviani torna in gara ROMA - "La condizione del gruppo è ancora molto buona. Sebbene siamo a fine stagione, i ragazzi hanno tenuto la concentrazione giusta ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ?? Quella roba sfocata blu è Filippo Ganna. ????? Pippo dal 20 al 24 ottobre tornerà in gara ai Mondiali di ciclismo… - sportface2016 : #Ciclismosupista #Mondiali: domani in gara gli olimpionici dell'inseguimento a squadre - Nicola89144151 : Buone notizie: Francesco Pancani e Marco Saligari commenteranno i Mondiali di Ciclismo su Pista da Roubaix #raisport - sportrentino_it : Domani il via ai Mondiali: niente quartetto per Paternoster - girociclismo : Mondiali di ciclismo su pista - 24 ottobre -