Atp/Wta Mosca 2021: programma, orari ed ordine di gioco di mercoledì 20 ottobre (Di martedì 19 ottobre 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp/Wta di Mosca 2021, l’evento combined di scena questa settimana nella capitale russa. CENTRE COURT ORE 10:00 – Tereza Martincova – Garbine Muguruza Non prima delle 11:30 – Aryna Sabalenka – Ajla Tomljanovic Non prima delle 13:30 – Ilya Marchenko – John Millman A seguire – Tommy Paul – Marin Cilic Non prima delle 17:30 – James Duckworth – Karen Kachanov Non prima delle 19:00 – Bernarda Pera – Anastasia Pavlyuchenkova COURT 1 ORE 10:00 – Federico Coria – Aliber Kachmazov (WC) A seguire – Mackenzie McDonald – Yoshihito Nishioka Non prima delle 14:00 – Anhelina Kalinina – Ekaterina Alexandrova SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Il, glie l’didel torneo Atp/Wta di, l’evento combined di scena questa settimana nella capitale russa. CENTRE COURT ORE 10:00 – Tereza Martincova – Garbine Muguruza Non prima delle 11:30 – Aryna Sabalenka – Ajla Tomljanovic Non prima delle 13:30 – Ilya Marchenko – John Millman A seguire – Tommy Paul – Marin Cilic Non prima delle 17:30 – James Duckworth – Karen Kachanov Non prima delle 19:00 – Bernarda Pera – Anastasia Pavlyuchenkova COURT 1 ORE 10:00 – Federico Coria – Aliber Kachmazov (WC) A seguire – Mackenzie McDonald – Yoshihito Nishioka Non prima delle 14:00 – Anhelina Kalinina – Ekaterina Alexandrova SportFace.

Advertising

ArmandoSoave85 : RT @federtennis: Oggi in campo ???? #WTA Tenerife, LIVE su @SuperTennisTv dalle 13:30 circa ?? #Stefanini ?? Sherif ?? #Giorgi ?? Bolsova ???? #A… - federtennis : Oggi in campo ???? #WTA Tenerife, LIVE su @SuperTennisTv dalle 13:30 circa ?? #Stefanini ?? Sherif ?? #Giorgi ?? Bolsova… - TuttoTennisApp : Atp/Wta Tour - #Seppi manca l'accesso al main draw ad Anversa. Ok Tomljanovic a Mosca - TennisWorldit : Atp/Wta Tour - Seppi manca l'accesso al main draw ad Anversa. Ok Tomljanovic a Mosca - infoitsport : ATP Anversa e Combined di Mosca e WTA Tenerife: Il programma di Martedì 19 Ottobre 2021. Nel pomeriggio il derby Mu… -