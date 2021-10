Assegno unico per ogni figlio: cosa cambia da gennaio (Di martedì 19 ottobre 2021) Il meccanismo per stabilire quote e criteri di erogazione dell'Assegno unico per ogni figlio è stato perfezionato dal Consiglio dei Ministri e, a partire dal 2022, l'Assegno unico inizierà a funzionare a pieno regime anche se i dubbi sulla sua efficacia e operatività restano ancora elevati. L'Assegno, infatti, arriverà previa domanda da presentare a partire da gennaio all'Inps. Gli importi saranno modulati in base all'Isee. A quanto ammonta Secondo le stime più credibili ai nuclei meno abbienti (con Isee fino a 9.000 euro) spetterà un Assegno mensile fino a 180 euro, con un extra di 80-90 euro dal terzo figlio in poi. Il sussidio andrà progressivamente diminuendo con l'aumento dell'Isee della famiglia. Il problema è ... Leggi su panorama (Di martedì 19 ottobre 2021) Il meccanismo per stabilire quote e criteri di erogazione dell'perè stato perfezionato dal Consiglio dei Ministri e, a partire dal 2022, l'inizierà a funzionare a pieno regime anche se i dubbi sulla sua efficacia e operatività restano ancora elevati. L', infatti, arriverà previa domanda da presentare a partire daall'Inps. Gli importi saranno modulati in base all'Isee. A quanto ammonta Secondo le stime più credibili ai nuclei meno abbienti (con Isee fino a 9.000 euro) spetterà unmensile fino a 180 euro, con un extra di 80-90 euro dal terzoin poi. Il sussidio andrà progressivamente diminuendo con l'aumento dell'Isee della famiglia. Il problema è ...

Advertising

caterinacorda1 : RT @ALFO100897: Assegno unico per i figli, via tutte le agevolazioni. @Palazzo_Chigi L'ennesimo scandaloso 'regalo' di un governo sempre pi… - welforum : È online il nuovo Mese sociale curato da Sergio Pasquinelli. Questo mese parliamo di sanità territoriale, RSA, Asse… - ProDocente : Assegno unico universale per i figli, avrà impatto sulle buste paga: ecco come cambieranno - MariaLu91149151 : RT @puntodilucescam: Non abbiamo bisogno, di queste agevolazione,da fame, abbiamo bisogno che i nostri figli prendano una mensilità, adegua… - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: Assegno unico per i figli, via tutte le agevolazioni. @Palazzo_Chigi L'ennesimo scandaloso 'regalo' di un governo sempre pi… -