Arcuri indagato, Delmastro: «Ora si faccia luce su tutte le opacità: subito la commissione d'inchiesta» (Di martedì 19 ottobre 2021) La notizia dell'inchiesta a carico di Domenico Arcuri, indagato per l'affaire delle mascherine cinesi, rilancia la necessità della commissione d'inchiesta sull'uso dei fondi per contrastare il Covid. A sottolinearlo è il deputato di FdI, Andrea Delmastro, che fu il primo a presentare una interrogazione «sulle opacità dei rapporti contrattuali di Arcuri». Con Arcuri indagato emerge «la punta dell'iceberg» Ora che l'ex commissario per l'emergenza è ufficialmente indagato, l'esponente di FdI ricorda che da tempo lui e il partito hanno sollevato la questione e sottolinea che «ho piacere che, finalmente, emerga la punta dell'iceberg di un sistema collaudato che faceva affari mentre gli italiani morivano».

