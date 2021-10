Allegri | «Tutti recriminano ma gli arbitri italiani sono bravi»

Advertising

juventusfc : ?? Allegri: «L'ambizione di puntare al massimo c'è sempre, a prescindere da tutto. Il prossimo scalino? Domani. Poi,… - juventusfc : ?? Allegri: «La squadra adesso ha piacere a giocare entrambe le fasi, stiamo lavorando tutti i giorni per continuare… - juventusfc : ?? Allegri: «Oggi vedrò la squadra tutta insieme e vedremo il da farsi: deciderò la formazione domani mattina perché… - g_zerbato : RT @furegon: @boni_castellane La pacchia è finita, arriveranno i tagli proprio da sinistra, anche sulle pensioni, siamo senza sovranità mon… - juventino778 : RT @juventusfc: ?? Allegri: «L'ambizione di puntare al massimo c'è sempre, a prescindere da tutto. Il prossimo scalino? Domani. Poi, ovviame… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Tutti

... normale che all'inizio non conoscevobene. In questo momento la squadra ha piacere anche a difendere e questa è una bella cosa'. Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin ...... c'è ben poco da staree Draghi continuerà a lungo a regnare incontrastato sugli italici ... Con ciò, Merlo si fa portavoce dicoloro, i cosiddetti 'moderati' che in Italia sono soprattutto ...Calciomercato Juventus, Umtiti fa chiarezza sul proprio futuro. Non di certo più in titolare in quel di Barcellona, il difensore francese, più volte anche… Leggi ...Le ultime dallo Zenit Per quanto riguarda lo Zenit, il tecnico, Sergej Semak, ha spiegato in conferenza stampa che tutti i suoi giocatori sono disponibili ad eccezione di Ozdoev. Con il resto della ro ...