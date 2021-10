Trucco perfetto | partiamo dalle basi con il fondotinta cult di Estée Lauder

Leggi su amica

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ogni generazione cerca il suo. Quel prodotto che risponde alle proprie esigenze cosmetiche. I nativi digitali, nati tra il 1995 e il 2010, ricercano una tenuta duratura e il controllo della lucidità. Chi è venuto al mondo tra il 1980 e la fine degli Anni 90, la capacità di avere un look impeccabile a lungo e per ogni occasione. La Generazione X (quella delle pelli più mature, nate tra il 1965 e il 1980), necessita, invece, di un prodotto che sappia perfezionare e uniformare l’incarnato senza ulteriormente evidenziare l’aspetto delle linee sottili del viso. Ilfluido Double Wear Stay-In-Place Makeup SPF 10 digarantisce una risposta per ciascuna di queste esigenze. Dai 20 ai 40, dai 30 ai 65 e oltre, ogni età è quella giusta per la sua formula. La sua ...