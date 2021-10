Traffico Roma del 18-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Luceverdema pomeriggio dalla redazione sul raccordo Code in carreggiata esterna tra Laurentina e l'ardeatina sul tratto Urbano della A24 code per un veicolo in panne tra via Fiorentini e la tangenziale in direzione di quest'ultima ancora disagi in entrata in città sulla Flaminia all'altezza del ponte del raccordo dove ci sono dei lavori in città segnalati diversi incidenti dalla polizia locale su via di Boccea altezza di via Lungo via di Selva Candida in prossimità di via Grezzago su via Tupini all'altezza di viale Europa e infine in via Tiburtina in prossimità di Piazza delle Crociate infine il trasporto ferroviario sulla linea ad alta velocitàFirenze il servizio è tornato regolare dopo la risoluzione di un guasto tecnico che aveva provocato rallentamenti in prossimità di Capena