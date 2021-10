Skriniar: “Subiamo tanti gol? Dobbiamo migliorare, non siamo contenti” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è andato assieme a Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Ecco le sue dichiarazioni: Con Hakimi era diverso giocare in termini di catena di destra?“Hakimi è fortissimo, anche l’anno scorso ho giocato con Darmian e ci troviamo bene anche con Denzel. Non c’è molta differenza, ci aiutiamo tutti” Ultimamente subite tanti gol: perché?“Vero, è un modo diverso di giocare con il mister. Dobbiamo migliorare tanto, non siamo contenti”. C’è stato un confronto recentemente con i compagni per migliorare?“Non serviva neanche, anche i nuovi sanno che in Champions vogliamo andare avanti e cosa vuol dire per noi questo obiettivo. siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milan, difensore dell’Inter, è andato assieme a Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol. Ecco le sue dichiarazioni: Con Hakimi era diverso giocare in termini di catena di destra?“Hakimi è fortissimo, anche l’anno scorso ho giocato con Darmian e ci troviamo bene anche con Denzel. Non c’è molta differenza, ci aiutiamo tutti” Ultimamente subite: perché?“Vero, è un modo diverso di giocare con il mister.tanto, non”. C’è stato un confronto recentemente con i compagni per?“Non serviva neanche, anche i nuovi sanno che in Champions vogliamo andare avanti e cosa vuol dire per noi questo obiettivo....

