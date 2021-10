Ranking WTA: Jabeur nella storia, Badosa inarrestabile (Di lunedì 18 ottobre 2021) Diverse variazioni importanti nella top ten del Ranking femminile pubblicato stamane dalla WTA. In testa c'è sempre Ashleigh Barty , al comando per la novantunesima settimana consecutiva (la ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) Diverse variazioni importantitop ten delfemminile pubblicato stamane dalla WTA. In testa c'è sempre Ashleigh Barty , al comando per la novantunesima settimana consecutiva (la ...

Advertising

SuperTennisTv : Stabile il podio della classifica #WTA di oggi. Best ranking per Krejcikova e Sakkari, @Ons_Jabeur guadagna sei po… - marinpaladi_ : Segnatevi il suo nome! La sua carriera è appena cominciata ed è già al numero 13 del WTA Ranking ?? Paula BADOSA ?? - federtennis : Classifica #WTA #18ottobre: nuovo best ranking per #Paolini al n.54! #Giorgi risale al 36° posto, @MartinaTrevisa3… - sportface2016 : Ranking #WTA aggiornato al 18 ottobre: #Giorgi prima italiana - livetennisit : Classifica WTA Italiane: Best ranking per Jasmine Paolini. Martina Trevisan esce dalle top100 -