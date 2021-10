Ranking Wta aggiornato al 18 ottobre 2021: Jabeur in top 10, Giorgi prima italiana (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 ottobre. Top 3 invariata, con Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka distanziate da poco meno di 2.000 punti, esattamente un’affermazione Slam, la quale ancora manca alla potente bielorussa. Karolina Pliskova occupa la terza piazza del Ranking e tiene a bada la connazionale Barbora Krejcikova, autrice di un’ottima stagione. Garbine Muguruza chiude la top 10, seguita da Elina Svitolina, recentemente sposatasi con Gael Monfils, per una coppia tennistica apprezzabile. Mentre Naomi Osaka si prepara a uscire dalle prime 10 giocatrici al mondo, insidiata da Paula Badosa, vincitrice a Indian Wells, Camila Giorgi si deve accontentare della trentasettesima piazza del Ranking, sebbene il 1000 di Montreal l’abbia aiutata a scalare diverse posizioni. Best ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) IlWtaa lunedì 18. Top 3 invariata, con Ashleigh Barty e Aryna Sabalenka distanziate da poco meno di 2.000 punti, esattamente un’affermazione Slam, la quale ancora manca alla potente bielorussa. Karolina Pliskova occupa la terza piazza dele tiene a bada la connazionale Barbora Krejcikova, autrice di un’ottima stagione. Garbine Muguruza chiude la top 10, seguita da Elina Svitolina, recentemente sposatasi con Gael Monfils, per una coppia tennistica apprezzabile. Mentre Naomi Osaka si prepara a uscire dalle prime 10 giocatrici al mondo, insidiata da Paula Badosa, vincitrice a Indian Wells, Camilasi deve accontentare della trentasettesima piazza del, sebbene il 1000 di Montreal l’abbia aiutata a scalare diverse posizioni. Best ...

