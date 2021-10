Nuova Sabatini, MISE: “Misura rifinanziata con 300 milioni” (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – È stata rifinanziata con ulteriori 300 milioni di euro la “Nuova Sabatini”, la Misura del ministero dello Sviluppo Economico che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. Si tratta – spiega il MISE in una nota – di risorse stanziate con la legge di assestamento di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021, approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale. La continuità operativa della Misura era stata già assicurata dal ministro Giorgetti con il decreto Sostegni bis attraverso lo stanziamento di 425 milioni di euro, che ha permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. “Questo duplice intervento ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – È statacon ulteriori 300di euro la “”, ladel ministero dello Sviluppo Economico che ha l’obiettivo di sostenere gli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. Si tratta – spiega ilin una nota – di risorse stanziate con la legge di assestamento di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021, approvata e pubblicata in Gazzetta ufficiale. La continuità operativa dellaera stata già assicurata dal ministro Giorgetti con il decreto Sostegni bis attraverso lo stanziamento di 425di euro, che ha permesso lo scorso mese di luglio di riaprire lo sportello per la presentazione delle domande delle imprese. “Questo duplice intervento ...

