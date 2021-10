Mattarella e le violenze | «Sorprendono  e addolorano in un momento di ripresa»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Le parole del presidente della Repubblica dopo gli scontri a Trieste: «Comportamenti che creano tristezza e non molto allarme perché diretti contro il senso civico della stragrande maggioranza dei nostri concittadini»

Presidente, le sue parole sono violente nella misura in cui negano la realtà. Di quali "" parla il Presidente della Repubblica? Torni nel mondo reale, Presidente, e vedrà mani ...... iniziative e atti di violenza, di aggressiva contestazione quasi a volere ostacolare, intercettare la ripresa che il Paese sta vivendo': così il presidente della Repubblica Sergio, ...Lunedì, il presidente italiano ha criticato aspramente le violenze scoppiate tra le proteste per il requisito del permesso di lavoro sanitario sul posto di ...“La condizione economica del Paese è in crescita, ai massimi nell'Unione europea. Le prospettive sono incoraggianti. Il Paese è ripartito. E ...