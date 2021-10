Love is in the air, trame turche: un nuovo amore per Aydan (Di lunedì 18 ottobre 2021) Love is in the air riserverà ancora molte sorprese per il personaggio di Aydan Bolat, come segnalano le trame turche. La madre di Serkan, infatti, dopo il doloroso divorzio da Alptekin, ritroverà di nuovo l'amore grazie a Kemal, il suo primo amore, che farà irruzione nella sua vita lasciandola di stucco. L'uomo trarrà in salvo Eda che rischierà di annegare dopo essere caduta dallo yacht di un cliente e, in seguito, deciderà di stipulare dei contratti con la Art Life. Proprio a tal proposito, Kemal si troverà al cospetto di Aydan e la donna rimarrà senza parole nel rivedere, dopo molti anni, l'uomo che aveva tanto amato in passato e che, come spiegherà lei stessa ad Ayfer e a Seyfi, l'ha poi lasciata all'improvviso spingendola a convolare a nozze con ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 18 ottobre 2021)is in the air riserverà ancora molte sorprese per il personaggio diBolat, come segnalano le. La madre di Serkan, infatti, dopo il doloroso divorzio da Alptekin, ritroverà dil'grazie a Kemal, il suo primo, che farà irruzione nella sua vita lasciandola di stucco. L'uomo trarrà in salvo Eda che rischierà di annegare dopo essere caduta dallo yacht di un cliente e, in seguito, deciderà di stipulare dei contratti con la Art Life. Proprio a tal proposito, Kemal si troverà al cospetto die la donna rimarrà senza parole nel rivedere, dopo molti anni, l'uomo che aveva tanto amato in passato e che, come spiegherà lei stessa ad Ayfer e a Seyfi, l'ha poi lasciata all'improvviso spingendola a convolare a nozze con ...

