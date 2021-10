L’aborto secondo Annie Ernaux (Di lunedì 18 ottobre 2021) “L’evento” di Annie Ernaux è un libro molto intenso. Racconta della clandestinità con cui l’autrice interruppe una gravidanza indesiderata nella Francia del 1963. Un periodo storico di grande trasformazione in cui, però, L’aborto è ancora illegale. L’autrice dedica la sua vita alla scrittura e racconta la storia di una ragazza che cerca disperatamente di abortire senza, però, che il mondo le dia questo diritto. Il racconto del singolo diventa la cronistoria di una ferita collettiva che ha toccato migliaia di donne. Vi raccomandiamo... A San Marino l'aborto non è più un reato. La svolta storica dopo 156 anni Svolta storica a San Marino: passa il referendum per la legalizzazione dell'aborto, con uno schiacciante 77% di sì. Era il quarto Paese in Europa ... ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 18 ottobre 2021) “L’evento” diè un libro molto intenso. Racconta della clandestinità con cui l’autrice interruppe una gravidanza indesiderata nella Francia del 1963. Un periodo storico di grande trasformazione in cui, però,è ancora illegale. L’autrice dedica la sua vita alla scrittura e racconta la storia di una ragazza che cerca disperatamente di abortire senza, però, che il mondo le dia questo diritto. Il racconto del singolo diventa la cronistoria di una ferita collettiva che ha toccato migliaia di donne. Vi raccomandiamo... A San Marino l'aborto non è più un reato. La svolta storica dopo 156 anni Svolta storica a San Marino: passa il referendum per la legalizzazione dell'aborto, con uno schiacciante 77% di sì. Era il quarto Paese in Europa ... ...

Advertising

CooperloAlice : @brightstar_mle L’Italia ha un grave problema di natalità, secondo il tuo ragionamento bisognerebbe vietare l’aborto. - NetworkShark91 : @LeonardoCaciopp @PaoloPichierri @martinapatone Però non capisco perché tu voglia fare un lavoro e poi una parte di… - bellinandrea1 : @pessimistic_way senza un intervento dello stato o l'obbligo di qualcun altro. mi ricorda molto Pillon che spiegava… - darkskywriter : @Niksanjay666 @unicornpolyglot @Tremenoventi @DrManq Una volta in Italia c'era la regola che divorzio e aborto eran… - araihc243 : @Daniela73913821 @galvani_rita @martinapatone Ma diosantissimo secondo voi non abbiamo niente di meglio da fare che… -

Ultime Notizie dalla rete : L’aborto secondo «Ho abortito ed eseguito aborti per decenni senza vederci esseri umani» Tempi.it