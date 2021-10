(Di lunedì 18 ottobre 2021) Per il Codacons si conferma la preannunciata stangata d’autunno. I numeri dell’Istat confermano in pieno l’allarme rincari lanciato dal Codacons e rappresentano una minaccia sul fronte dei consumi – ha spiegato il presidente Carlo Rienzi L'articolo proviene da Firenze Post.

Inflazione risale: Associazioni consumatori chiedono intervento governo



al 2016 l'approvazione da parte del FMI di un prestito da 2,8 miliardi di dollari, mentre ... Marouane Abassi, ha messo in guardia da un possibile aumento dell', dalla riduzione delle ...La restrizione della produzionead una fase ciclica precedente quando i prezzi del greggio ... ovvero quel periodo in cui è presente sia la stagnazione economica che l'. Certo, non ...Per il Codacons si conferma la preannunciata stangata d’autunno. I numeri dell’Istat confermano in pieno l’allarme rincari lanciato dal Codacons e rappresentano una minaccia sul fronte dei consumi – h ...La risalita del PIL italiano è più forte delle attese: il Centro Studi Confindustria prevede un +6,1% nel 2021, 2 punti in più rispetto alle stime di aprile, seguito da un ulteriore +4,1% nel 2022 (Ta ...