Il jazz piange Franco Cerri. Fu anche “l’uomo in ammollo” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Aveva 95 anni, suonò con i più grandi. Noto al grande pubblico pure per un famoso spot pubblicitario Leggi su lastampa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Aveva 95 anni, suonò con i più grandi. Noto al grande pubblico pure per un famoso spot pubblicitario

Advertising

zazoomblog : Il jazz piange Franco Cerri. Fu anche “l’uomo in ammollo” - #piange #Franco #Cerri. #anche - FilomenaGallo55 : RT @MiC_Italia: Musica, il ministro @dariofrance: Il mondo della cultura piange la scomparsa di #FrancoCerri, chitarrista che con la sua mu… - poe96415533 : RT @MiC_Italia: Musica, il ministro @dariofrance: Il mondo della cultura piange la scomparsa di #FrancoCerri, chitarrista che con la sua mu… - Piergiulio58 : Il jazz piange Franco Cerri. Fu anche “l’uomo in ammollo”. - ang591 : RT @LaStampa: Il jazz piange Franco Cerri. Fu anche l’“uomo in ammollo” -