Gualtieri sindaco di Roma e Lo Russo di Torino. A Trieste conferma di Di Piazza (Di lunedì 18 ottobre 2021) A Roma e Torino il centrosinistra festeggia la vittoria di Roberto Gualtieri e di Stefano Lo Russo, anche se lo spoglio è ancora in corso. A Trieste il centrodestra vince con Roberto DiPiazza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ail centrosinistra festeggia la vittoria di Robertoe di Stefano Lo, anche se lo spoglio è ancora in corso. Ail centrodestra vince con Roberto DiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

BentivogliMarco : Michetti e' profondamente inadeguato a fare il Sindaco. Ho votato Gualtieri perché lo considero migliore. Sono an… - you_trend : ?? DECISION DESK QUORUM/YOUTREND: ROBERTO GUALTIERI (CSX) È ELETTO SINDACO DI #ROMA #Ballottaggi #MaratonaYouTrend - repubblica : Secondo le prime proiezioni nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Roma il centrosinistra di Gualtieri (59,… - AssiElena : RT @ChiodiDonatella: #MICHETTI O #GUALTIERI? QUELLO CHE VE TOCCA NON V'INGRUGNATE SE NON VOTATE #Affluenza vergognosa. 'La gente è stanca'… - Giornaleditalia : 'Sarò il sindaco di tutti i romani e della città' ?? #Roma #GualtieriSindaco #18ottobre #ballottaggioroma -