Gli scontri di Trieste riportano i No Green pass in piazza | cortei a Torino e Firenze con i cori dei portuali – Il video

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi, 18 ottobre, i Nohanno manifestato inCastello, nel cuore di, per solidarizzare con i lavoratori che hanno protestato al porto diper dire no alla certificazione anti-Covid. Diversi gli slogan: da «chiama,risponde» a «La gente come noi non molla mai». I manifestanti hanno applauditoperché «da questa mattina sta combattendo»: il riferimento è ai«caricati e sgomberati dalla polizia». Anche a, così come in altre città italiane, nel pomeriggio è stata espressa vicinanza ai. Solo sessanta le persone che hanno protestato indella Signoria. Hanno gridato «Libertà, ...

Advertising

repubblica : Scontri, Mattarella: 'Sorprendono e addolorano gli atti di violenza, ostacolo alla ripresa del Paese' - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - repubblica : Salvini: 'Il centrodestra passa da 8 a 10 sindaci'. E attacca Lamorgese per gli scontri di Roma - MichelaSocal : RT @lordfed3: I portuali stanno lottando pacificamente. Gli scontri sono portati avanti da infiltrati a libro paga Lamorgese. #iostoconiPo… - JPCK72 : RT @MinistroEconom1: Abbiamo assistito agli scontri stamane tra coloro che manifestano per la dignità del lavoro e quelli che puntando gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scontri

...la fa (più faticosamente del previsto) per il quarto mandato Dipiazza nella Trieste degli... Si prepara a scendere a Roma per incontrarealtri due leader già questa settimana: battere il ...... dove si sono registrati numerositra la Polizia e i manifestanti no Green Pass , scesi in ...a preparato che si conserva in frigo/ Prodotto anche in Italia Sono tornati anche in funzione...Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Juventus-Roma? Per quanto riguarda ieri non ci sono colpe ma, se non tiri in porta non segni - On Air - Ugo Trani , giornalista del quotidiano Il Messaggero, è intervenu ...Inchieste mediatiche sui giornali e in tv, marce antifasciste e accuse infondate a Salvini e Meloni. Ancora una volta la macchina da guerra della sinistra si è mossa per schiacciare l'avversario ...