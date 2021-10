Genoa, per Hernani lesione di primo grado (Di lunedì 18 ottobre 2021) GENOVA - Esami strumentali per Hernani: il Genoa ha annunciato attraverso il proprio sito web che "la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto il calciatore Hernani ha evidenziato una lesione ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021) GENOVA - Esami strumentali per: ilha annunciato attraverso il proprio sito web che "la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto il calciatoreha evidenziato una...

DIRETTA Serie A, Venezia - Fiorentina | Le formazioni UFFICIALI! LIVE Dall'altro gli arancioneroverdi di Zanetti vanno a caccia della prima vittoria casalinga per uscire ... Bologna 12, Empoli 9, Udinese 9, Torino 8, Verona 8, Sassuolo 8, Spezia 7, Sampdoria 6, Genoa 6, ...

Genoa, per Hernani lesione di primo grado Corriere dello Sport Vince la Dea a Empoli con 4 reti, pareggiano in rimonta Udinese e Genoa in casa contro Bologna e Sassuolo Alle 15 si sono giocate tre partite con la squadra di Gasp che vince in scioltezza a Empoli mentre Beto segna la seconda rete decisiva facendo trovare in 10 un punto prezioso contro il Bologna; Destro ...

Venezia a caccia del primo centro al Penzo: arriva la Viola Avanti tutta, perchè chi si ferma è perduto. Dietro hanno iniziato a correre e per il Venezia, che si ritrova ad affrontare il posticipo di stasera contro la Fiorentina con ...

