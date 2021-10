Domenica In, Mara Venier una furia contro l’ospite “ma ci fai o ci sei? “ e poi, per calmarsi, manda la pubblicità (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sabato sera è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle, l’amatissimo programma condotto da Milly Carlucci che, quest’anno, tra i concorrenti, può vantare il grande Albano Carrisi. Milly Carlucci ha rivelato che ha corteggiato, negli anni, tantissimo Albano e finalmente lui ha ceduto alla sua corte e le ha detto di sì. Albano si esibisce, Mariotto gli da zero e a Domenica In tutti si rivoltano contro lo stilista israeliano Come è consuetudine, ieri, in un segmento di Domenica In sono andati ospiti alcuni giurati di Ballando con le stelle e si è parlato molto dello zero che Mariotto ha dato ad Albano. Tra gli altri c’era anche Alessandra Mussolini che l’anno scorso ha partecipato come concorrente e ha detto: «Nelle scorse edizioni i giudici erano molto più severi di quest’anno, ovviamente eccezion fatta per ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sabato sera è andata in onda la prima puntata di Ballando con le stelle, l’amatissimo programma condotto da Milly Carlucci che, quest’anno, tra i concorrenti, può vantare il grande Albano Carrisi. Milly Carlucci ha rivelato che ha corteggiato, negli anni, tantissimo Albano e finalmente lui ha ceduto alla sua corte e le ha detto di sì. Albano si esibisce, Mariotto gli da zero e aIn tutti si rivoltanolo stilista israeliano Come è consuetudine, ieri, in un segmento diIn sono andati ospiti alcuni giurati di Ballando con le stelle e si è parlato molto dello zero che Mariotto ha dato ad Albano. Tra gli altri c’era anche Alessandra Mussolini che l’anno scorso ha partecipato come concorrente e ha detto: «Nelle scorse edizioni i giudici erano molto più severi di quest’anno, ovviamente eccezion fatta per ...

