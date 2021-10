Corredino neonato | le 14 cose che servono davvero

Leggi su mammashoponline

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Se sei in dolce attesa, sai che le ultime settimane prima della gravidanza sono caratterizzate dalla sindrome del nido. Ossia quella mania compulsiva provocata dagli ormoni che ti fa svuotare il portafoglio acquistando qualsiasi cosa possa capitarti sotto mano e sembrarti utile per il piccolo che arriverà. In realtà, molte delleche acquisterai si riveleranno ben presto inutili. Capita a chiunque, non ti preoccupare. Soprattutto se stai aspettando il primo figlio e non hai ancora bene le idee chiare su cosa ti potrebbeservire. E’ per questo che qui di seguito ho deciso di segnalarvi leche, almeno secondo me, sononecessarie da inserire nel. Anche perché, diciamocela tutta, con l’arrivo di un figlio si iniziano a spendere moltissimi ...