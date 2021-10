Assunzioni Facebook: 10.000 posti di lavoro in Europa per il metaverso (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il futuro di Facebook in Europa si annuncia più radicato sul territorio di quanto si possa pensare. Il colosso dei social network ha infatti annunciato che i suoi piani prevedono l'assunzione di 10.000 persone entro i prossimi cinque anni. Una novità annunciata direttamente sul blog ufficiale del colosso americano (about.fb.com). Le prospettive sono state descritte da un post firmato da Nick Clegg, vice presidente global affairs, e Javier Olivan, vice presidente central product service. Facebook, pronto a rilanciare con gli investimenti Facebook, negli anni, ha un po' confutato l'idea che i fenomeni del web erano considerati ad avere gloria temporanea. Lo ha fatto cambiando pelle e forse diventando qualcosa di diverso rispetto a ciò che era in origine. Un obiettivo raggiunto attraverso nuove sfide, la prossima è la ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il futuro diinsi annuncia più radicato sul territorio di quanto si possa pensare. Il colosso dei social network ha infatti annunciato che i suoi piani prevedono l'assunzione di 10.000 persone entro i prossimi cinque anni. Una novità annunciata direttamente sul blog ufficiale del colosso americano (about.fb.com). Le prospettive sono state descritte da un post firmato da Nick Clegg, vice presidente global affairs, e Javier Olivan, vice presidente central product service., pronto a rilanciare con gli investimenti, negli anni, ha un po' confutato l'idea che i fenomeni del web erano considerati ad avere gloria temporanea. Lo ha fatto cambiando pelle e forse diventando qualcosa di diverso rispetto a ciò che era in origine. Un obiettivo raggiunto attraverso nuove sfide, la prossima è la ...

Advertising

carlosibilia : Finalmente è operativo il 'bonus assunzioni' per i giovani under 36, una misura contenuta nell’ultima legge di bila… - Today_it : #Facebook assumerà 10mila persone in Europa per costruire il 'metaverso': che cosa vuol dire (e come questo toccher… - Trovolavoro : ??? JOB NEWS: #Facebook prevede 10mila nuove assunzioni in Europa nei prossimi cinque anni Il colosso di Menlo Park… - MilanoFinanza : Per il metaverso di Facebook diecimila assunzioni in Europa - infoiteconomia : Facebook prevede 10.000 assunzioni in Ue per costruire il 'metaverso' Da Reuters -