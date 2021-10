Antonella Fiordelisi si scaglia contro Elisabetta Gregoraci. Ecco l’accaduto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Antonella Fiordelisi punzecchia nuovamente Elisabetta Gregoraci, sul suo profilo Instagram. Ecco cos’è accaduto Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Scherzi a Parte. Tra le protagoniste in studio erano presenti Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci. Tra le due donne non scorre un buon feeling, infatti proprio negli scorsi mesi si sono punzecchiate via social, ma la Gregoraci aveva deviato la questione. L’influencer Fiordelisi non aveva approfondito la questione nei mini dettagli, ma con superficialità aveva lanciato una bollente frecciatina alla nota showgirl e conduttrice, nonché ex moglie del noto Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. La ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)punzecchia nuovamente, sul suo profilo Instagram.cos’è accaduto Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Scherzi a Parte. Tra le protagoniste in studio erano presentied. Tra le due donne non scorre un buon feeling, infatti proprio negli scorsi mesi si sono punzecchiate via social, ma laaveva deviato la questione. L’influencernon aveva approfondito la questione nei mini dettagli, ma con superficialità aveva lanciato una bollente frecciatina alla nota showgirl e conduttrice, nonché ex moglie del noto Flavio Briatore,. La ...

Advertising

361_magazine : - Mrs_B_17 : Nuovi ingressi in casa? ?? Valentina (ex di Tommaso), Alessandro (fidanzato di Francesca) e Antonella Fiordelisi? Ma… - respirartinii : antonella fiordelisi, che secondo indiscrezioni dovrebbe entrare nella casa, è insieme a ?? #GFVIP - utenteanonimoo : @ChiaraIvancic01 Entrerà Antonella Fiordelisi - saggioilmatto : @SSUUSSSY Chi è Antonella fiordelisi? Non conosco -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi Grande Fratello Vip: in arrivo due nuovi concorrenti Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip? La verace napoletana, vista in tv a Saranno isolani e nel salotto di Barbara d'Urso, ha spifferato su Instagram che molto probabilmente nel bunker di ...

Antonella Fiordelisi torna ad attaccare la Gregoraci dopo la lite in tv Dopo l'ultima puntata di Scherzi a parte che le ha viste protagoniste Antonella Fiordelisi è tornata ad attaccare sui social network Elisabetta Gregoraci . Le due hanno avuto un litigio dietro le quinte del programma Mediaset condotto da Enrico Papi. Una lite, a quanto ...

Antonella Fiordelisi e Carlos, il figlio di Fabrizio Corona: è amore Tuttosport GF Vip, retroscena di Deianira: 'Il compagno di Cipriani e Fiordelisi possibili new entry' L'esperta di gossip sostiene che i due nuovi concorrenti del GF Vip potrebbero essere il fidanzato di Francesca e Antonella Fiordelisi, ex di Chiofalo ...

Antonella Fiordelisi: scontro epico a Scherzi a Parte Antonella Fiordelisi è stata uno dei fantastici ospiti dell’ultima puntata di Scherzi a Parte. L’ex di Francesco Chiofalo ha sorpreso ...

al Grande Fratello Vip? La verace napoletana, vista in tv a Saranno isolani e nel salotto di Barbara d'Urso, ha spifferato su Instagram che molto probabilmente nel bunker di ...Dopo l'ultima puntata di Scherzi a parte che le ha viste protagonisteè tornata ad attaccare sui social network Elisabetta Gregoraci . Le due hanno avuto un litigio dietro le quinte del programma Mediaset condotto da Enrico Papi. Una lite, a quanto ...L'esperta di gossip sostiene che i due nuovi concorrenti del GF Vip potrebbero essere il fidanzato di Francesca e Antonella Fiordelisi, ex di Chiofalo ...Antonella Fiordelisi è stata uno dei fantastici ospiti dell’ultima puntata di Scherzi a Parte. L’ex di Francesco Chiofalo ha sorpreso ...