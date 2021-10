Ambulanze | caporalato e appalti truccati | sequestrata cooperativa a Pavia

Advertising

e appalti truccati: una coop sotto sequestro. Blitz della Gdf di Pavia: sigilli anche a beni per 200 mila euro Milano. Un giro die di appalti truccati dal valore ...... insieme al responsabile del procedimento per la gara d'appalto contestata, Davide Rigozzi, e agli amministratori di fatto della cooperative di, i fratelli Antonio e Francesco Calderone, ...Una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari, la First Aid One Italia, con sede legale a Pesaro e sede operativa a Bollate (Milano) affidataria di appalti pubblici per il servizio ambul ...Una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari, la First Aid One Italia, con sede legale a Pesaro e sede operativa a Bollate (Milano) affidataria di appalti pubblici per il servizio ambul ...