Alessandra Amoroso, in uscita “Tutto accade” nuovo intimo album di inediti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alessandra Amoroso sta per far uscire il suo nuovissimo album di inediti in cui si racconta in modo sincero e intimo. A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, Alessandra Amoroso torna il 22 ottobre con “Tutto accade“ della Epic / Sony Music, il nuovo album d’inediti, che in 14 tracce racconta da una parte più intima e dall’altra Amoroso, la cantante da concerti sold out e hit in classifica. “Questi ultimi due anni sono stati impegnativi, e allora ho voluto spronare me stessa e tutti quelli che mi ascoltano, perché Tutto può accadere, basta avere il coraggio. Tutto accade racconta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)sta per far uscire il suo nuovissimodiin cui si racconta in modo sincero e. A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico,torna il 22 ottobre con ““ della Epic / Sony Music, ild’, che in 14 tracce racconta da una parte più intima e dall’altra, la cantante da concerti sold out e hit in classifica. “Questi ultimi due anni sono stati impegnativi, e allora ho voluto spronare me stessa e tutti quelli che mi ascoltano, perchépuòre, basta avere il coraggio.racconta ...

RadioItalia : Nel nuovo album di Alessandra Amoroso, in uscita il 22 ottobre, ci sarà un 'feat' con la nipotina! ?? @AmorosoOF - IlContiAndrea : “Non è difficile partire, è coraggioso restare” è la frase cardine del nuovo album di Alessandra Amoroso… - AmorosoOF : Basta una scintilla e dopo… #TuttoAccade ? Il mio nuovo album in uscita il 22 ottobre da ora disponibile in pre-sav… - BiasiErika : RT @soundsblogit: Alessandra Amoroso: “‘Tutto Accade’? Mi piace definirlo un disco di consapevolezza: oggi mi sento più sicura” https://t.c… - _erikaleo : RT @salento_news: Scarica la speciale versione cartacea e stampabile dell’intervista ad Alessandra Amoroso -