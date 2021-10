Vino Made in Italy, fatturato record. Balzo dell'export in tutto il mondo (Di domenica 17 ottobre 2021) L'avanzare della campagna di vaccinazione anti Covid con la riapertura di tutte le attivita' di ristorazione in tutto il mondo proietta il fatturato del Vino Made in Italy a livelli record con un valore di oltre 12 miliardi nel 2021 superando anche i risultati del periodo pre Covid. E' quanto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 17 ottobre 2021) L'avanzarea campagna di vaccinazione anti Covid con la riapertura di tutte le attivita' di ristorazione inilproietta ildelina livellicon un valore di oltre 12 miliardi nel 2021 superando anche i risultati del periodo pre Covid. E' quanto... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Armada69895228 : Effetti delle false pandemie,dei virus da laboratorio USA-EU,dei vaccini del banco dei surgelati sul made in Italy:… - FabrizioDalCol : Vino Made in Italy, record per il fatturato: 12 miliardi. Balzo delle esportazioni in tutto il mondo. Tutte le cifre - ilcirotano : Il fatturato del vino made in Italy ha superato i 12 miliardi di euro nel 2021 - - Agricolae1 : @VinitalyTasting #Vinitaly @pressVRfiere, @zaiapresidente: #Prosek non è nome croato, abbiamo la documentazione.… - Moixus1970 : RT @Affaritaliani: Vino Made in Italy, fatturato record. Balzo dell'export in tutto il mondo -