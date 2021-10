Verissimo, Anna Tatangelo rompe il silenzio sull’ex Gigi D’Alessio e la malattia del papà: «La vita va avanti» (Di domenica 17 ottobre 2021) Anna Tatangelo a Verissimo rompe il silenzio sull’ex Gigi D’Alessio, che presto sarà di nuovo papà, sul nuovo compagno Livio e i problemi in famiglia. Non riesce a trattenere le lacrime quando parla della malattia del papà e tira fuori la grinta per difendere il figlio Andrea, avuto dalla relazione con il cantante partenopeo. Ora è serena accanto al fidanzato e non esclude una nuova maternità. Anna Tatangelo a Verissimo «Mi sono fatta forza per affrontare delle problematiche molto forti di salute, ho tirato fuori una forza che non immaginavo. Oggi sta bene», spiega tra le lacrime. Con il papà ha un legame fortissimo, è stato lui il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 17 ottobre 2021)il, che presto sarà di nuovo, sul nuovo compagno Livio e i problemi in famiglia. Non riesce a trattenere le lacrime quando parla delladele tira fuori la grinta per difendere il figlio Andrea, avuto dalla relazione con il cantante partenopeo. Ora è serena accanto al fidanzato e non esclude una nuova maternità.«Mi sono fatta forza per affrontare delle problematiche molto forti di salute, ho tirato fuori una forza che non immaginavo. Oggi sta bene», spiega tra le lacrime. Con ilha un legame fortissimo, è stato lui il ...

