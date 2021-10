Torino battuto | Spalletti aggancia Sarri Questo Napoli corre come Osimhen

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) E sono otto. Ventiquattro punti, diciannove gol fatti, tre subiti. Un gioco che avvolge e stritola, che sfrutta un potenziale offensivo espresso al massimo delle capacità di ognuno, che limita difetti e nasconde problemi. Insomma, ildi Lucianoè primo e lo è a +2 dal Milan mirabolante di Pioli. Lo è grazie ad una partenza super che conta otto vittorie consecutive nelle prime otto, proprioil2017-18 di, in quella che è la miglior partenza in campionato della storia del club partenopeo. Il– imda nove partite in casa contro il– batte anche gli ostici granata di Juric, con una prestazione non priva di momenti no, ma che alla fine regala tre punti da aggiungere ad una collezione che sembra non ...