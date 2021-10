Tg Giovani – 17/10/2021 (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel nuovo numero del Tg Giovani, prodotto dall’Italpress in collaborazione con ScuolaZoo: Parlare in corsivo; Che fine hanno fatto i banchi a rotelle?; Un master per manager delle aziende vitivinicole. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel nuovo numero del Tg, prodotto dall’Italpress in collaborazione con ScuolaZoo: Parlare in corsivo; Che fine hanno fatto i banchi a rotelle?; Un master per manager delle aziende vitivinicole. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

welikeduel : 'L'Italia non è un paese per giovani. Stiamo perdendo il futuro di questo paese.' Il premio Nobel Giorgio Parisi o… - La7tv : #propagandalive Il Premio Nobel Giorgio #Parisi: 'L'Italia non è un Paese per giovani, le migliori menti vanno all'… - fattoquotidiano : “Lavoriamo formaggi storici in alpeggio, senza energia elettrica e internet. Tra noi molti giovani: scelgono questo… - carminesantoro : RT @ilmanifesto: UN BUON LAVORO #ilmanifesto #laprima del 17 ottobre 2021 La risposta dei sindacati dopo l’attacco fascista alla Cgil: 20… - FrancoUda65 : RT @ilmanifesto: UN BUON LAVORO #ilmanifesto #laprima del 17 ottobre 2021 La risposta dei sindacati dopo l’attacco fascista alla Cgil: 20… -